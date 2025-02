I Wanna Be Tour anuncia line-up com Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, Forfun e mais! Ingressos começam a ser vendidos no dia 30 de janeiro, às 12h, pelo site da Eventim Vagalume|Do R7 28/01/2025 - 13h06 (Atualizado em 28/01/2025 - 13h06 ) twitter

A produção do festival I Wanna Be Tour anunciou, nesta terça-feira (28), o line-up para a edição de 2025. Fall Out Boy (Foto em destaque: Elliott Ingham), Good Charlotte, Yellowcard e Forfun estão entre os principais nomes que farão parte da escalação do evento, que acontece nos dias 23 de agosto, em Curitiba, e 30 de agosto, em São Paulo.



Além dos já citados acima, as bandas Story Of The Year, The Maine, The Veronicas, Neck Deep, Fresno, Dead Fish, Gloria e Fake Number completam o line-up.



Com realização da 30e, a venda para o festival de emo e pop punk começa no dia 30 de janeiro, a partir das 12h, no site da Eventim.



Confira o post e as informações de serviço abaixo:



SERVIÇO:

I Wanna Be Tour 2025

Realização: 30e



CURITIBA

Data: 23 de agosto de 2025 (sábado)

Local: Estádio Couto Pereira - Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória, Curitiba - PR

Horário de abertura dos portões: 10h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.



Setores e preços:

Arquibancada - R$ 172,50 (meia-entrada legal) | R$ 241,50 (ingresso social) | R$ 345,00 (inteira)

Cadeira Superior - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 346,50 (ingresso social) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira Mauá e Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 486,50 (ingresso social) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Única - R$ 447,50 (meia-entrada legal) | R$ 626,50 (ingresso social) | R$ 895,00 (inteira)

VIP Package - R$ 947,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.126,50 (ingresso social) | R$ 1.395,00 (inteira)



Início das vendas:

Venda geral: 30 de janeiro, 12h (on-line) e às 13h nas bilheterias oficiais

Vendas online em: https://www.eventim.com.br/artist/i-wannabetour/

Bilheteria oficial: Hard Rock Café Curitiba - Rua Buenos Aires, 50 - Batel, Curitiba/PR

Funcionamento: Segunda a sábado, das 11h30 às 19h.



SÃO PAULO

Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo 1705 - Água Branca, São Paulo/SP

Horário de abertura dos portões: 10h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.



Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 346,50 (ingresso social) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 486,50 (ingresso social) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Única - R$ 447,50 (meia-entrada legal) | R$ 626,50 (ingresso social) | R$ 895,00 (inteira)

VIP Package - R$ 947,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.126,50 (ingresso social) | R$ 1.395,00 (inteira)



Início das vendas:

Venda geral: 30 de janeiro, 12h (on-line) e às 13h nas bilheterias oficiais

Vendas online em: https://www.eventim.com.br/artist/i-wannabetour/

Bilheteria oficial: Allianz Parque (após a abertura de venda geral) - Portão A - Rua Palestra Itália, 200 – Perdizes, São Paulo/SP

Funcionamento: Terça a sábado, das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.



Fonte: Vagalume