I Wanna Be Tour confirma edição para 2025. Ingressos começam a ser vendidos nesta semana! Festival acontecerá no dia 15 de fevereiro, em Curitiba, e no dia 22 de fevereiro, em São Paulo

Vagalume|Do R7 17/07/2024 - 14h50 (Atualizado em 17/07/2024 - 14h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌