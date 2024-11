"Indignado com o desrespeito", diz Frejat, após ter som cortado em abertura para Lenny Kravitz Músico se apresentou neste sábado (23), no Allianz Parque, antes da performance do norte-americano

Vagalume|Do R7 24/11/2024 - 23h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 23h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share