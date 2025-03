Ingressos da turnê de Taylor Swift foram "roubados" por hackers que lucraram mais de R$ 3 milhões Dois indivíduos foram presos em Nova York pelo envolvimento no roubo, que também envolveu ingressos para shows de Ed Sheeran e Adele... Vagalume|Do R7 06/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h05 ) twitter

Dois indivíduos foram presos em Nova York sob a acusação de roubar mais de 900 ingressos de shows, incluindo um grande número para a "The Eras Tour", de Taylor Swift. As ações ilícitas geraram mais de US$ 600 mil em lucros (aproximadamente R$ 3,4 milhões na cotação de hoje).



De acordo com a Variety, os promotores revelaram que Tyrone Rose e Shamara P. Simmons foram detidos e enfrentam acusações de roubo, manipulação digital e conspiração. Eles teriam obtido cerca de 993 ingressos, não apenas para a turnê de Swift, mas também para shows de Ed Sheeran e Adele.



Rose, junto com um cúmplice, estava vinculado à Sunderland, contratada pela StubHub na Jamaica, e utilizou seu acesso ao sistema para interceptar ingressos. A estratégia consistia em desviar URLs (endereço dos sites) desses ingressos já vendidos, direcionando-os para Simmons e outro cúmplice, já falecido. Eles comercializavam novamente esses ingressos no site StubHub, operando entre junho de 2022 a julho de 2023.



A Promotora de Nova York, Melinda Katz, afirmou: "De acordo com as acusações, esses indivíduos tentaram se aproveitar da popularidade dos shows da The Eras Tour e outros eventos de grande destaque para lucrar às custas de outros. Eles supostamente exploraram uma brecha por meio de um vendedor de ingressos no exterior para roubar tickets da maior turnê de shows da última década e depois revenderam esses assentos com um lucro extraordinário de mais de US$ 600 mil".



Mark Streams, diretor jurídico da StubHub, declarou: "Na StubHub, garantir uma plataforma segura para nossos fãs é nossa prioridade máxima. Assim que descobrimos esse esquema criminoso, imediatamente o denunciamos ao fornecedor terceirizado, Sutherland Global Services (SGS), assim como ao escritório da Promotora do Distrito de Queens [em Nova York] e às autoridades jamaicanas. Os envolvidos, empregados da SGS, exploraram uma vulnerabilidade para revender ingressos de forma fraudulenta. Foram rapidamente identificados e demitidos. A StubHub substituiu ou reembolsou todos os pedidos afetados e reforçou as medidas de segurança para proteger ainda mais nossos fãs e vendedores. Agradecemos os esforços da Promotora Melinda Katz e das forças da lei em levar esses indivíduos à justiça."



Ainda segundo a Variety, a "The Eras Tour" foi considerada a maior turnê pop da história, encerrando-se em dezembro de 2024 com vendas totais superiores a 2 bilhões de dólares. O preço médio inicial do ingresso para a turnê era de US$ 204, enquanto no mercado secundário alcançava em média US$ 1.652 por ingresso.



