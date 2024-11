Ingressos para os shows do Oasis no Brasil estão esgotados! Banda se apresenta no MorumBis, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025 Vagalume|Do R7 13/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 13/11/2024 - 16h28 ) twitter

Os ingressos para os shows do Oasis no Brasil já constam como esgotados no site da Ticketmaster. A venda geral teve início nesta quarta-feira (13), às 10h, e, em cerca de uma hora, 90% dos setores já constavam como indisponíveis.



Os irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagher vem ao país para duas performances no MorumBis, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro, pela turnê de reunião "Oasis Live 25"



Na América do Sul, a banda também se apresenta em Buenos Aires, na Argentina, nos dias 15 e 16 de novembro, e em Santiago, no Chile, no dia 19 de novembro.



Fonte: Vagalume