Ingrid Andress diz que estava bêbada durante hino e pede desculpas: "Vou buscar ajuda"

A americana Ingrid Andress revelou, nesta terça-feira (16), que estava bêbada durante uma performance do hino nacional americano, no Home Run Derby da MLB, realizado ontem (15). A artista country recebeu muitas críticas por sua apresentação, que viralizou e até foi alvo de piadas.



"Não vou mentir para vocês, eu estava bêbada na noite passada. Estou me internando em uma clínica de reabilitação hoje para conseguir a ajuda que preciso", escreveu ela no Instagram.



"Aquela não era eu na noite passada. Peço desculpas à Liga de Beisebol, aos fãs e a este país que eu amo, por essa apresentação. Vou atualizando vocês sobre como está sendo a reabilitação. Eu ouvi falar que é super divertida", escreveu a artista, de 32 anos.



A carreira de Ingrid tem reconhecimentos importantes, como nomeações ao prêmio mais prestigiado da indústria fonógrafica, o Grammy. Em 2021, ela recebeu quatro indicações na mesma edição, como "Artista Revelação", "Melhor Disco" com "Lady Like", "Melhor Canção Country" com "More Hearts Than Mine" e "Melhor Performance de Um Grupo/Duo de Country" por "Wishful Drinking (With Sam Hunt)".



Veja o vídeo da performance abaixo:



Fonte: Vagalume