Investigação da morte de Liam Payne leva à prisão de três pessoas Dois funcionários do hotel em que o cantor estava hospedado em Buenos Aires foram detidos, além de um amigo do astro Vagalume|Do R7 07/11/2024 - 15h08 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h08 )

A morte de Liam Payne está sob investigação e resultou na prisão de três pessoas. De acordo com a ABC World News, policiais prenderam dois funcionários do estabelecimento, acusados de fornecer substâncias ilícitas ao cantor. Além dessas prisões, a casa de um amigo de Liam Payne foi alvo de uma operação, levando também à sua detenção.



As detenções acontecem um mês após o ex-integrante da banda One Direction falecer ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.



Segundo um relatório de toxicologia preliminar, foram encontrados vestígios de substâncias em seu corpo no momento da queda, incluindo "cocaína rosa", uma droga recreativa composta, geralmente, de MDMA, cetamina e metanfetamina. O Escritório Nacional de Promotoria Criminal e Correcional de Buenos Aires declarou ainda que foram identificados materiais no quarto que, aparentemente, incluem entorpecentes e bebidas alcoólicas, aguardando a confirmação pericial.



A causa oficial da morte foi listada como "politraumatismo", indicando lesões graves múltiplas, tanto externas quanto internas.



Ao mesmo tempo em que ocorreram as prisões, o corpo de Liam Payne está sendo levado ao aeroporto para ser enviado de volta à Inglaterra, disse uma fonte à Reuters. A investigação segue em andamento, e mais detalhes poderão surgir conforme os resultados forem liberados pelos investigadores argentinos.



Fonte: Vagalume