Iza dá à luz a sua primeira filha, Nala Menina é fruto de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima Vagalume|Do R7 13/10/2024 - 23h27 (Atualizado em 13/10/2024 - 23h27 )

A cantora Iza deu à luz sua primeira filha, Nala, neste domingo (13). A bebê nasceu no Hospital Perinatal da Glória, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com informações passadas pela assessoria da artista, o parto foi cesariano e ocorreu às 7h52, sob a supervisão do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar.



"O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem", relatou a equipe da cantora em nota oficial.



Nas redes sociais, Iza compartilhou com seus seguidores uma imagem delicada da mãozinha da recém-nascida (crédito foto: Instagram / @iza & @carolcaminha), acompanhada de uma citação da música "Anunciação", de Alceu Valença: "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais...".



No mês anterior, a cantora se apresentou no Rock in Rio, evento no qual ela brincou com o público, dizendo que a performance seria uma espécie de "chá de bebê" para Nala. Durante o show, a artista comentou sobre o último estágio de sua gravidez: "Eu nunca imaginei ter um chá de bebê assim. Hoje eu completo 8 meses e três semanas". Ela acrescentou em tom descontraído: "Em 2022, eu trouxe minha mãe e agora a mãe sou eu. Minha barriga está uma bola de boliche, mas tá tudo bem, né Rock in Rio?".



A chegada de Nala marca um momento especial na vida pessoal da cantora e também do jogador de futebol Yuri Lima, seu esposo.



Veja o post de Iza celebrando a chegada de sua primeira filha abaixo:



Fonte: Vagalume