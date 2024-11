Iza mostra o rosto da sua filha Nala pela primeira vez. Veja as fotos Cantora mostrou aos seus seguidores os primeiros registros de seu bebê Vagalume|Do R7 10/11/2024 - 01h28 (Atualizado em 10/11/2024 - 01h28 ) twitter

A cantora Iza proporcionou um momento especial aos seus seguidores, neste sábado (9), no Instagram. Ela mostrou, pela primeira vez, o rosto de sua filha, Nala.



A bebê veio ao mundo no dia 13 de outubro e é fruto do relacionamento da artista com o jogador de futebol Yuri Lima. Iza compartilhou com seus fãs um álbum de fotos com registros afetivos dos primeiros dias ao lado da filha, que também incluiu momentos com familiares e amigos próximos em um clima de celebração.



Em uma postagem nas redes sociais, a cantora externou a felicidade em poder viver esse momento de maternidade: "Vivendo e recebendo o maior amor do mundo por aqui. Alguns registros dos primeiros dias com a família mais especial. Oh, sorte! Obrigada por cada mensagem de carinho", escreveu.



O nome da filha, Nala, foi uma escolha que carrega um significado particular para a cantora. Nala também é o nome da personagem a qual Iza dá voz na animação do filme "O Rei Leão", e também na nova produção, "Mufasa: O Rei Leão", com previsão de estreia para dezembro no Brasil.



Além de dividir os momentos especiais com os fãs, Iza escolheu sua fotógrafa e amiga de longa data, Carol Caminha, para registrar o nascimento de Nala. Com uma parceria que começou em 2019, Carol, acostumada a registrar os shows da cantora, mostrou que essa nova experiência foi emocionante, e a foto mais marcante acabou sendo aquela onde Nala segura a mão de Iza logo após o nascimento. Essa imagem foi escolhida para o anúncio da chegada da pequena, sendo também a primeira vez em que o rosto da bebê foi mostrado ao público.



Veja as fotos abaixo:



Fonte: Vagalume