Izzy lança o EP "Forastera". Ouça! Trabalho conta com seis músicas e chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (14) Vagalume|Do R7 14/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 21h28 )

A cantora Izzy (também conhecida como Izzy La Reina) lançou, nesta quinta-feira (14), seu novo EP, "Forastera". O trabalho conta com seis faixas e promete levar os fãs a uma reflexão bastante pessoal da cantora, com letras abordando uma "história de desilusão amorosa e de coragem para enfrentar tudo e todos em busca de sua felicidade".



O próprio título do EP, "Forastera" ("Forasteira" em português) já faz uma referência às redescobertas da artista em relação a sua própria trajetória, mostrando suas experiências e cicatrizes no caminho.



Fonte: Vagalume