j-hope lança "Sweet Dreams". Veja o clipe com letra e tradução! Faixa é uma parceria com o cantor de R&B, Miguel Vagalume|Do R7 07/03/2025 - 02h44 (Atualizado em 07/03/2025 - 02h44 )

j-hope está de volta com o seu primeiro lançamento após ser dispensado do serviço militar da Coreia da Sul. O astro do BTS lançou "Sweet Dreams", nas plataformas de streaming, nesta sexta-feira (7).



A canção é um R&B romântico e conta com a participação especial do cantor Miguel. "Sweet Dreams" já havia sido apresentada em um show do cantor, em Seul, no dia 28 de fevereiro.



j-hope falou brevemente sobre a música. "O amor é uma emoção tão comum neste mundo. Acho que é uma emoção que você precisa neste momento. Então é por isso... Uma canção de amor do j-hope, como seria? Eu sempre me perguntei sobre esse tópico. Então produzi uma música com "amor" como tema. Foi assim que "Sweet Dreams" nasceu", contou o artista.



Veja o clipe de "Sweet Dreams (Feat. Miguel)", com a letra e a tradução, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"Sweet Dreams (Feat. Miguel)"



Yeah, sweet dreams come after hours

Nothing else thought out loud

You should never sleep alone

'Cause I'll always take you home

When there's nothing left

but diamond necklace on you girl



I just wanna love you like

love you like, love you like that, yeah

Love you like, love you like, love you like that, yeah

Love you right, love you right, love you right back, yeah

Love me right, love mе right, love me right back

You should nevеr sleep alone

'Cause I'll always take you home

When there's nothing left

but diamond necklace on you, girl



Any night, any time, you are my appetite

Double vision, Gemini, and it goes like this

Take you home, take it slow, till you bite your lip

Got a movie in my mind and it goes like this

Closed curtains, open eyes

Lay down your skin on mine

Leave all the rest to me



Yeah, sweet dreams come after hours

Nothing else thought out loud

You should never sleep alone

'Cause I'll always take you home

When there's nothing left

but diamond necklace on you, girl



I just wanna love you like

love you like, love you like that, yeah

Love you like, love you like, love you like that, yeah

Love you right, love you right, love you right back, yeah

Love me right, love me right, love me right back

You should never sleep alone

'Cause I'll always take you home

When there's nothing left

but diamond necklace on you girl



You're the only cover that I need

when I'm cold (Cold)

You can have my body, with my heart and my soul (Soul)

You light up my life, you're like a diamond

Shining, shining, shining, yeah

And we might never get to sleep tonight

I'll give you everything you need tonight

This kind of love, I guarantee for life

Dream's gonna be sweet tonight



(Oh, yeah) Sweet dreams come after hours

Nothing else thought out loud

You should never sleep alone (Sleep alone)

You should let me take you home (Alright)

Till there's nothing left

but diamond necklace (Yeah) on you girl



I just wanna love you like

love you like, love you like that, yeah

Love you like, love you like, love you like that, yeah

Love you right, love you right, love you right back, yeah

Love me right, love me right, love me right back

You should never sleep alone

'Cause I'll always take you home

When there's nothing left

but diamond necklace on you, girl



"Bons Sonhos"



Sim, bons sonhos vêm depois do expediente

Nada mais pensado em voz alta

Você nunca deveria dormir sozinha

Porque eu sempre te levarei para casa

Quando não sobra nada

além de um colar de diamantes em você, garota



Eu só quero te amar assim

te amar assim, te amar assim, sim

Te amar assim, te amar assim, te amar assim, sim

Te amar direito, te amar direito, te amar de volta, sim

Me ame, me ame, me ame também

Você nunca deveria dormir sozinha

Porque eu sempre te levarei para casa

Quando não sobra nada

além de um colar de diamantes em você, garota



Qualquer noite, qualquer hora, você é meu apetite

Visão dupla, Gêmeos, e é assim

Te levo pra casa, vou devagar, até você morder o lábio

Tenho um filme na cabeça e é assim

Cortinas fechadas, olhos abertos

Deite sua pele na minha

Deixe o resto comigo



Sim, bons sonhos vêm depois do expediente

Nada mais pensado em voz alta

Você nunca deveria dormir sozinha

Porque eu sempre te levarei para casa

Quando não sobra nada

além de um colar de diamantes em você, garota



Eu só quero te amar assim

te amar assim, te amar assim, sim

Te amar assim, te amar assim, te amar assim, sim

Te amar direito, te amar direito, te amar de volta, sim

Me ame, me ame, me ame também

Você nunca deveria dormir sozinha

Porque eu sempre te levarei para casa

Quando não sobra nada

além de um colar de diamantes em você, garota



Você é a única cobertura que preciso

quando estou com frio (frio)

Você pode ter meu corpo, meu coração e minha alma (Alma)

Você ilumina minha vida, você é como um diamante

Brilhando, brilhando, brilhando, sim

E talvez nunca conseguiremos dormir esta noite

Eu te darei tudo que você precisa esta noite

Esse tipo de amor eu garanto para a vida toda

O sonho vai ser doce esta noite



(Oh, sim) Bons sonhos vêm depois do expediente

Nada mais pensado em voz alta

Você nunca deveria dormir sozinha (Dormir sozinha)

Você deveria me deixar te levar para casa (Tudo bem)

Até que não reste mais nada

mas colar de diamantes (sim) em você garota



Eu só quero te amar assim

te amar assim, te amar assim, sim

Te amar assim, te amar assim, te amar assim, sim

Te amar direito, te amar direito, te amar de volta, sim

Me ame, me ame, me ame também

Você nunca deveria dormir sozinha

Porque eu sempre te levarei para casa

Quando não sobra nada

além de um colar de diamantes em você, garota



Fonte: Vagalume