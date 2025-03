J-Hope mostra novo single em show nos EUA. Ouça "Mona Lisa" em primeira mão! Integrante do BTS também divulgou teaser da música que sai nesta sexta-feira Vagalume|Do R7 20/03/2025 - 10h05 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h05 ) twitter

Na estreia de sua turnê pelos EUA, J-Hope mostrou em primeira mão a nova "Mona Lisa", single que ele vai lançar nesta sexta-feira (21). A música será disponibilizada apenas duas semanas depois de "Sweet Dreams (Feat. Miguel)" ter chegado ao mercado.



Um pequeno trecho do instrumental da faixa também foi liberado oficialmente no X/Twitter da Big Hit Music.



Após se apresentar em Seul, J-Hope (acima em foto exibida em seu Instagram) iniciou a "HOPE ON THE STAGE" pela América do Norte com dois shows no Barclays Center, em Nova Iorque nesta sexta e sábado (14 e 15). As performances tiveram muitas músicas de sua carreira solo, e alguns hits do BTS. O cantor ainda visitará mais cidades dos EUA e o México, antes de levar o giro para a Ásia.



Ouça "Mona Lisa", que mostra muita influência do R&B, em vídeo feito por uma fã do artista:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume