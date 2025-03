j-hope une arte e romantismo na nova música, "MONA LISA". Ouça com letra e tradução! Integrante do BTS lançou sua segunda faixa inédita, apenas neste ano Vagalume|Do R7 21/03/2025 - 01h44 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h44 ) twitter

j-hope segue trazendo novidade para os seus fãs com o lançamento de mais um single. Nesta sexta-feira (21), ele divulgou a faixa, "MONA LISA", que úne elementos de R&B e hip hop.



Como título indica, "MONA LISA" é influenciada pela arte, com a obra prima de Leornado da Vinci como sua grande inspiração. Na letra da música, j-hope faz essa analogia no refrão: "I like my girls pretty in the face / Art piece to frame" (Eu gosto das meninas bonitas de rosto / Obra de arte para emoldurar).



A faixa chega duas semanas após o lançamento de "Sweet Dreams (Feat. Miguel)".



O novo single também ganhou um clipe oficial, já disponível no Youtube.



Assista ao clipe de "MONA LISA", com a letra e a tradução, abaixo:



"MONA LISA"



Compositores: Blake Slatkin, Cashmere Cat, Zain Siddiqui, Nija, Marclo, J-hope & Pdogg



I like my girls pretty, so fine

One plus the nine

How you get me goin'

Might just blow it

I like my girls pretty in the face

Art piece to frame

Mona, Mona Lisa

Yeah, I need ya (I like my girls)



Looking just like a paintin'

Don't need no validation

Pretty so fine

One plus the nine

How you get me goin'

Might just blow it

I like my girls

I like my girls

I like, I like, I like my girls



Independent check (Check)

Got her own check (Check)

By the way you look

Yeah, you 'bout to cause a wreck

Yeah, she know I'm on the move

I can't stop, I'm up next

But she hold me down

She's so sexy, I'm obsessed, yeah

Toes all in the sand, come and walk with me

Love the way you take the stress and Louis off of me

'Cause she bad and she know it

Yeah, that's all I need

Earring with the diamond match her smile

Yeah, she sparklin'

Yeah, you got me all in

Bad, bad, bad

I know your exes callin'

The way you look, I understand the hype

You know you're just my type

Gotta, gotta, getcha

'Cause you know just what I like



I like my girls pretty, so fine

One plus the nine

How you get me goin'

Might just blow it

I like my girls pretty in the face

Art piece to frame

Mona, Mona Lisa

Yeah, I need ya (I like my girls)



Looking just like a paintin'

Don't need no validation

Pretty so fine

One plus the nine

How you get me goin'

Might just blow it

I like my girls

I like my girls

I like my girls

I like my girls

I like, I like



"MONA LISA"



Eu gosto das meninas bonitas, tão legais

Um mais nove

Como você me faz continuar

Pode ser que estrague tudo

Eu gosto das meninas bonitas de rosto

Obra de arte para emoldurar

Mona, Mona Lisa

Sim, eu preciso de você (eu gosto das garotas)



Parecendo uma pintura

Não preciso de validação

Bela, tão legal

Um mais nove

Como você me faz continuar

Pode ser que estrague tudo

Eu gosto das meninas

Eu gosto das meninas

Eu gosto, eu gosto, eu gosto das meninas



Verificação independente (Checado)

Tem o seu próprio cheque (Checado)

Pelo jeito que você parece

Sim, você está prestes a causar um estrago

Sim, ela sabe que estou em movimento

Não posso parar, sou o próximo

Mas ela me segura

Ela é tão sexy, estou obcecado, sim

Dedos dos pés na areia, venha caminhar comigo

Adoro a maneira como você tira o estresse e a roupa de mim

Porque ela é má e sabe disso

Sim, é tudo o que preciso

Brinco com o diamante combinando com seu sorriso

Sim, ela está brilhando

Sim, você me pegou de jeito

Demais, demais, demais

Eu sei que seus ex's estão ligando

Do jeito que você parece, eu entendo o hype

Você sabe que você é exatamente o meu tipo

Tenho que, tenho que, pegar você

Porque você sabe exatamente do que eu gosto



Eu gosto das meninas bonitas, tão legais

Um mais nove

Como você me faz continuar

Pode ser que estrague tudo

Eu gosto das meninas bonitas de rosto

Obra de arte para emoldurar

Mona, Mona Lisa

Sim, eu preciso de você (eu gosto das garotas)



Parecendo uma pintura

Não precisa de validação

Bela, tão legal

Um mais nove

Como você me faz continuar

Pode ser que eu estrague tudo

Eu gosto das meninas

Eu gosto das meninas

Eu gosto das meninas

Eu gosto das meninas

Eu gosto, eu gosto



Fonte: Vagalume