Jack White e St. Vincent participam de show de Paul McCartney no México. Veja! Na Cidade do México, ex-Beatle chamou a dupla para fazerem solos em "The End", música que tradicionalmente encerra o seu show Vagalume|Do R7 18/11/2024 - 09h28 (Atualizado em 18/11/2024 - 09h28 )

Na noite de ontem (17), na Cidade do México, Paul McCartney fez o 15°, e último, show da "Got Back Tour" na América Latina - ele visitou São Paulo e Florianópolis no mês passado. O veterano foi o headliner do último dia do Corona Festival, no Autódromo Hermanos Rodríguez.



Se o setlist não teve nenhuma grande surpresa, os mexicanos tiveram um final de show diferente. Durante "The End", Jack White e St. Vincent, que haviam se apresentado anteriormente no mesmo evento, subiram ao palco para solarem ao lado da estrela principal da noite.



Macca agora irá descansar um pouco antes de retomar a turnê em dezembro com uma sequência de oito shows, dois por cidade, em Paris, Madri, Manchester e Londres



Veja como foi em um vídeo feito por um fã:



Fonte: Vagalume