JADE lança a nova música, "Fantasy". Ouça com letra e tradução! Cantora britânica traz novo single com letra sensual e provocante Vagalume|Do R7 18/10/2024 - 01h07 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h07 )

JADE lançou o seu novo single, "Fantasy", nesta sexta-feira (18). Para esta música inédita, a artista britânica aposta em uma letra provocante e sensual e uma sonoridade que mescla pop e disco.



Este é o segundo single da carreira solo da integrante do famoso grupo Little Mix. Em entrevista ao site "The Face", JADE fez comentários sobre a nova faixa.



"'Fantasy' é sobre fantasias sexuais e sentir-se segura o suficiente com alguém para dizer o que você quer fazer – como uma espécie de canção de amor, mas divertida e excêntrica", disse a artista.



Ouça "Fantasy", com letra e tradução, abaixo:



"Fantasy"



(Hahaha)

Ah-ah

I need to, I need to



Passion, pain

Pleasure, no shame

If you like it weird, I like it strange

It's a fantasy, babe (Babe, babe, babe)



Whatever floats your boat,

I'll help you sail away

(Sail away)

What is your cup of tea?

I'll sip it,and I'll add the sugar, babe

Release your fear, no judgement here (Babe)

It could be loopy, it could be kinky,

It could be hot, and that's okay



I need to know what you've been dreamin' of (Dreamin' of)

I wanna tell you all my secrets and

Bring all of that freaky shit to life

Ooh, I, I want that



Passion, pain (Pain)

Pleasure, no shame (Yeah)

If you like it weird, I like it strange

It's a fantasy (It's a fantasy), babe



Uh, I think it's time that we should pop Pandora's box

(Get it unlocked)

Think of the time that we lost

Tryna be who we're not (Yeah)

Boy, your ideas (Ideas)

Are welcome here (Welcome here)

We can go too far, we can be bizarre

And we'll always make it hot



I need to know what you've been dreamin' of (Dreamin' of)

I wanna tell you all my secrets and

Bring all of that freaky shit to life

Ooh, I, I want that



Passion, pain (Pain)

Pleasure, no shame (No shame)

If you like it weird, I like it strange

It's a fantasy (It's a fantasy), babe (Babe)

Passion, pain (Ooh)

Pleasure, no shame (Ooh, no shame)

If you like it weird, I like it strange (Ooh)

It's a fantasy, babe (Ooh)



Babe, woo

It's a fantasy, baby

If you like it weird, I like it (Ooh)

I want that

I need to know what you've been dreamin' of (Dreamin' of)

Baby (Ah-ah, ooh-ooh, yeah)

I wanna tell you all my secrets and

Bring all of that freaky shit to life



Ooh, I, I want that, hey-yeah, ayy, woo

Yeah, yeah, fantasy, yeah (I like it, I like it)

Oh-oh

Not just fantasy anymore, baby (No)

A reality to explore, baby (Woo, baby)

Not just fantasy anymore, baby (Ooh)

A reality to explore, baby (Ah-ah-ah-ah)



"Fantasia"



(Hahaha)

Ah-ah

Eu preciso, eu preciso



Paixão, dor

Prazer, sem vergonha

Se você gosta de algo esquisito, eu gosto de algo estranho

É uma fantasia, querido (Querido, querido, querido)



Seja o que for que faça seu barco flutuar,

Eu vou te ajudar a navegar para longe

(Navegar para longe)

Qual é a sua praia?

Vou tomar um gole e adicionar o açúcar, querido

Liberte seu medo, sem julgamento aqui (querido)

Pode ser maluco, pode ser pervertido,

Pode ser gostoso, e tá tudo bem



Preciso saber com o que você está sonhando (sonhando)

Eu quero te contar todos os meus segredos e

E dê vida a toda essa coisa esquisita

Ooh, eu, eu quero isso



Paixão, dor (Dor)

Prazer, sem vergonha (sim)

Se você gosta de algo esquisito, eu gosto de algo estranho

É uma fantasia (É uma fantasia), querida



Uh, acho que é hora de estourarmos a caixa de Pandora

(Destranque-a)

Pense no tempo que perdemos

Tentando ser quem não somos (sim)

Rapaz, suas ideias (Ideias)

São bem-vindas aqui (Bem-vindas aqui)

Podemos ir longe demais, podemos ser bizarros

E nós sempre faremos isso esquentar



Preciso saber com o que você está sonhando (sonhando)

Eu quero te contar todos os meus segredos e

Dê vida a toda essa coisa esquisita

Ooh, eu, eu quero isso



Paixão, dor (Dor)

Prazer, sem vergonha (Sem vergonha)

Se você gosta de algo esquisito, eu gosto de algo estranho

É uma fantasia (É uma fantasia), querida (Querida)

Paixão, dor (Ooh)

Prazer, sem vergonha (Ooh, sem vergonha)

Se você gosta de algo esquisito, eu gosto de algo estranho

É uma fantasia, querida (Ooh)



Querido, uau

É uma fantasia, baby

Se você gosta de algo esquisito, eu gosto (Ooh)

Eu quero isso

Preciso saber com o que você está sonhando (sonhando)

Querido (Ah-ah, ooh-ooh, sim)

Eu quero te contar todos os meus segredos e

Dê vida a toda essa coisa esquisita



Ooh, eu, eu quero isso, hey-yeah, ayy, woo

Sim, sim, fantasia, sim (eu gosto, eu gosto)

Oh-oh

Não é mais só fantasia, baby (Não)

Uma realidade para explorar, baby (Woo, baby)

Não é mais só fantasia, baby (Ooh)

Uma realidade para explorar, baby (Ah-ah-ah-ah)



Fonte: Vagalume