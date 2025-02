Jade Thirlwall conta que Harry Styles "desapareceu" após 1º encontro com ela Estrela do Little Mix revelou que os dois eram bem jovens na época e que astro do One Direction se desculpou depois por tê-la ignorado... Vagalume|Do R7 22/01/2025 - 15h06 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h06 ) twitter

Jade Thirlwall, integrante do grupo Little Mix, revelou um episódio curioso de seu passado com Harry Styles, durante uma recente participação no podcast de Louis Theroux.



A cantora contou teve um encontro com o astro do One Direction, quando ambos tinham em torno de 15, 16 anos e participavam do programa X-Factor, ou seja, antes de Styles despontar na boyband. Após o date, no entanto, ela acabou levando um "ghosting" do músico.



"Acho que saímos uma vez, mas depois que os shows ao vivo [do One Direction] começaram, ele simplesmente parou de me responder", contou ela, de forma bem-humorada. "Pensei que era isso, ele fez sucesso e seguiu em frente", acrescentou, ainda rindo.



Jade relembrou ainda que persistiu na busca por reconhecimento como artista, participando novamente do programa no ano seguinte, quando foi escolhida para integrar o Little Mix. O grupo ganhou a edição e posteriormente se tornou um dos maiores sucessos do reality.



Após o fim do programa, os dois artistas voltaram a se encontrar, e Harry Styles se retratou pelo sumiço. "Ele disse: ‘Me desculpe por ter te ignorado'. Era algo tão bobinho, na época eu nem liguei. Ele sempre foi muito gentil e talentoso", comentou Jade, deixando claro que não há ressentimentos.



Fonte: Vagalume