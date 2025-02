JENNIE lança de surpresa, "ZEN". Ouça com letra e tradução! Música faz parte do álbum solo da cantora, "Ruby" Vagalume|Do R7 25/01/2025 - 04h45 (Atualizado em 25/01/2025 - 04h45 ) twitter

JENNIE surpreendeu os fãs ao lançar na madrugada deste sábado (25), o seu novo single, "ZEN". O áudio chegou já com o seu clipe oficial, onde a artista desfila inúmeros estilos e visuais.



"ZEN" já havia sido mostrada no trailer do álbum de estreia solo da sul coreana, intitulado "Ruby". A integrante do BLACKPINK chegou a fazer uma contagem regressiva do lançamento do single, em seu Stories.



Na letra da música, JENNIE aborda temas como auto-confiança, dizendo que opiniões alheias não a farão mudar, em uma mensagem de amor próprio.



Veja o clipe de "ZEN", com a letra e a tradução, abaixo:



"ZEN"



I tell 'em, "Down, now"

On the energy, yes

I ain't what you think about me

Cross me, please

I'ma keep it Z, zen, present, bless

Money can't buy sixth sense



Bad bitch, can't some make me badder

Fire aura, quiet chatter

Shoot, shoot, shoot, I make them scatter

They can't move my matter



Nobody gon' move my soul

Gon' move my aura, my matter

Nobody gon' move my life

Gon' touch my goal, my matter

Nobody gon', all this power make them scatter

No, nobody gon' touch my soul

Gon' match my gold, I did (Hey)



(Ah-ah)

Shape mе

(Ah-ah)

(Hey)



Thick skin layer

Like chains on chains on chains

Wеar the pressure on my neck and rings

Rain, midnight bloom

In the dark I grew

Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot (Freeze)

Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot (Bling)

Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot

(One hundred, one hundred)

Shoot, shoot, shoot, shoot (Ten, one hundred)

Money cannot buy no real friends



Baddest, they can't make me badder

Fire aura, quiet chatter

Shoot, shoot, shoot, I make them scatter

They can't move my matter



Nobody gon' move my soul

Gon' move my aura, my matter

Nobody gon' move my life

Gon' touch my goal, my matter

Nobody gon', all this power make them scatter

No, nobody gon' touch my soul

Gon' match my gold, I did (Hey)



(Ah-ah)

Shape me

(Ah-ah)

(Hey)

(Ah-ah)

(Ah-ah)



Can't be two of one



"ZEN"



Eu digo a eles: "Abaixem-se, agora"

Sobre a energia, sim

Eu não sou o que você pensa sobre mim

Faça o sinal da cruz em mim, por favor

Vou mantê-lo Z, zen, presente, abençoado

O dinheiro não compra o sexto sentido



Menina malvada, não poderia alguém me tornar pior?

Aura de fogo, conversa silenciosa

Atire, atire, atire, eu os faço se dispersar

Eles não podem mover minha matéria



Ninguém vai mover minha alma

Vai mover minha aura, minha matéria

Ninguém vai mover minha vida

Vai tocar meu objetivo, minha questão

Ninguém vai, todo esse poder os fará se dispersar

Não, ninguém vai tocar na minha alma

Vai igualar meu ouro, eu fiz (Ei)



(Ah-ah)

Molde-me

(Ah-ah)

(Ei)



Camada de pele espessa

Como correntes sobre correntes sobre correntes

Use a pressão no meu pescoço e anéis

Chuva, fragrância midnight bloom

No escuro eu cresci

Atire, atire, atire, atire, atire, atire, atire (Congele)

Atire, atire, atire, atire, atire, atire, atire (Jóias)

Atire, atire, atire, atire, atire, atire, atire

(Cem, cem)

Atire, atire, atire, atire (Dez, cem)

O dinheiro não pode comprar amigos de verdade



A pior, eles não podem me fazer pior

Aura de fogo, conversa silenciosa

Atire, atire, atire, eu os faço se dispersar

Eles não podem mover minha matéria



Ninguém vai mover minha alma

Vai mover minha aura, minha matéria

Ninguém vai mover minha vida

Vai tocar meu objetivo, minha matéria

Ninguém vai, todo esse poder os fará se dispersar

Não, ninguém vai tocar na minha alma

Vai igualar meu ouro, eu fiz (Ei)



(Ah-ah)

Molde-me

(Ah-ah)

(Ei)

(Ah-ah)

(Ah-ah)



Não pode ser dois de um



Fonte: Vagalume