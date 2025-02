Jennie lança "ExtraL" com participação de Doechii. Ouça com a letra e a tradução! Artistas unem pop e hip hop em novidade que estará no álbum, "Ruby" Vagalume|Do R7 22/02/2025 - 05h45 (Atualizado em 22/02/2025 - 05h45 ) twitter

Jennie está de single novo e com uma participação mais do que especial: a vencedora do prêmio Grammy, Doechii. As duas artistas lançaram a colaboração "ExtraL", na madrugada desta sexta-feira (21).



Esta é mais uma amostra do álbum solo da integrante do BLACKPINK, "Ruby", aguardado para março deste ano.



Em "ExtraL", as duas artistas unem um pouco de seus mundos: a agitação do K-pop de Jennie e o hip hop moderno de Doechii.



"Ruby" promete ser um dos lançamentos de 2025, com um grande time de colaboradores ao lado da artista sul coreana. Além de Doechii, nomes como Dua Lipa, Childish Gambino, Dominic Fike, Kali Uchis e FKJ marcam presença no disco.



Veja o clipe de "ExtraL (With Doechii)", com a letra e a tradução, abaixo:



"ExtraL (with Doechii)"



Do my, do my ladies run this, ladies run this?

Do my, do my ladies run this, ladies run this? (Yeah)

Do my, do my ladies run this, ladies run this?

Do my, do my ladies run this, ladies run this?

(Yeah, yeah, yeah, yeah)



All of my girls lookin' good and they got they own money

(Do my, do my ladies run this?)

Pop yo' shit (Do my, do my ladies run this?)

This for my girls with no sponsor they got they own fundin'

(Do my, do my ladies run this?)

Not yo' shit

Run through yo' city that motorcade

(Do my, do my ladies run this, ladies run this?)

Soon as I enter they close the gate

Presidential through ya residential

Bitch, it's nothing



Said, "Fuck your rules, " is the mood, damn, right

Walk in a room and I set the vibe

Get a pic, it'll last ya long

Whole team they gassin' on us

You sit too far down on 'em charts

To even ask me who's in charge



Ridin' 'round, foreign cars (Yeah)

Top down, starin' at the stars (Yeah)

Attitude, so don't start shit (Yeah)

Big moves, only extra large, yeah

Ridin' 'round, foreign cars

(Do my, do my ladies run this, ladies run this?)

Top down, starin' at the stars

(Do my, do my ladies run this, ladies run this?)

Attitude, so don't start shit

(Do my, do my ladies run this, ladies run this?)

Big moves, only extra large, yeah

(Do my, do my ladies run this, ladies run this?)



Wait

(Do my ladies run this?)

Wait

(Do my ladies run this?)

Wait

(Do my ladies run this?)

Doechii



Gimme chi, gimme purr, gimme meow, gimme her, gimme funds

Gimme rights, gimme fight

Gimme nerve, gimme cunt, let me serve, grr

Let me out, let me in

Knock the doors down, got the keys to the Benz

In the boardroom looking bored

'Cause I'm not here for pleasing the men

Not here to reason with them

Misbehaved, miss push my pen

I can't tame my passion for him

Can't keep up, what happened to them?

(Do my ladies run this?)

We lapping the men



Top of the food chain, bussin' a new chain

This ain't a new thing, no, sir

Money on stupid, hopped in a new whip

You still on my old work (Yeah, yeah)

Work, work, this might hurt (Yeah, yeah)

I sweat hard, wet t-shirt (Yeah, yeah)

Extra large, ain't scared of the dirt (Yeah, yeah)

Hit that jackpot, now I'm



Ridin' 'round (Ridin' 'round) , foreign cars (Ridin' 'round)

Top down (Top down) , starin' at the stars (Yeah)

Attitude (Attitude)

So don't start shit (So, don't start shit)

Big moves, only extra large, yeah (Big, big, big)

Ridin' 'round, foreign cars

(Do my, do my ladies run this, ladies run this?)

Top down, starin' at the stars

(Ridin' 'round, ridin' 'round

Do my, do my ladies run this, ladies run this?)

Attitude, so don't start shit

(Attitude, so don't start shit

Do my, do my ladies run this, ladies run this?)

Big moves, only extra large, yeah

(Big, big, big

Do my, do my ladies run this, ladies run this?)



Work, work, this might hurt

I sweat hard, wet t-shirt

Extra large, ain't scared of the dirt (Scared of the dirt)

Yeah, yeah

Work, work, this might hurt

I sweat hard, wet t-shirt (Yeah, yeah)

Extra large, ain't scared of the dirt (Scared of the dirt)

Work, work



Do my, do my ladies run this, ladies run this?

Do my, do my ladies run this, ladies run this?

Do my, do my ladies run this, ladies run this?

Do my, do my ladies run this, ladies run this?



"ExtraG"



Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?

Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?

Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?

Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?

(Yeah, yeah, yeah, yeah)



Todas minhas garotas estão lindas e têm o próprio dinheiro

(Minhas garotas mandam nisso?)

Se garantem (Minhas garotas mandam nisso?)

Isso é para minhas garotas sem patrocínio,

Que bancam tudo sozinhas

(Minhas garotas mandam nisso?)

Não do seu bolso

Passando pela sua cidade, tipo uma comitiva

(Minhas garotas mandam nisso?)

Assim que eu chego, eles fecham o portão

Presidencial na sua área

Garota, isso não é nada



Disse: "Que se dane suas regras", esse é o clima, isso mesmo

Entro no lugar e já mudo o ambiente

Tira uma foto, vai durar mais

Meu time todo tá brilhando

Você tá muito longe nos charts

Pra perguntar quem manda aqui



Rodando por aí, com carros importados (Yeah)

Capota abaixada, olhando pras estrelas (Yeah)

Com atitude, então não começa (Yeah)

Movimentos grandes, só extra grande, yeah

Rodando por aí, com carros importados

(Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?)

Capota abaixada, olhando pras estrelas

(Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?)

Com atitude, então não começa

(Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?)

Movimentos grandes, só extra grande, yeah

(Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?)



Espera

(Minhas garotas mandam nisso?)

Espera

(Minhas garotas mandam nisso?)

Espera

(Minhas garotas mandam nisso?)

Doechii (Yo, yeah)



Me dá poder, me dá charme, me dá atitude,

Me dá dela, me dá grana

Me dá direitos, me dá luta,

Me dá coragem, me dá ousadia, me deixa servir, rrr

Me deixa sair, me deixa entrar

Derrubo as portas, tenho as chaves da Mercedes

Na sala de reuniões, entediada,

Porque não estou aqui para agradar os homens

Não estou aqui pra dar satisfação pra eles

Malcomportada, Senhorita "Dona da Própria Caneta"

Não posso conter minha paixão por isso

Não conseguem acompanhar, o que aconteceu com eles?

(Minhas garotas mandam nisso?)

Estamos dando voltas nos homens



No topo da cadeia alimentar, ostentando um novo colar

Isso não é novidade, não, senhor

Dinheiro absurdo, entrei num carro novo

E você ainda tá no meu trabalho antigo (Yeah, yeah)

Trabalhe, trabalhe, isso pode doer (Yeah, yeah)

Sua camisa molhada de suor (Yeah, yeah)

Extra grande, sem medo da sujeira (Yeah, yeah)

Ganhei o prêmio máximo, agora estou



Rodando por aí (Rodando por aí),

Com carros importados (Rodando por aí)

Capota abaixada (Capota abaixada),

Olhando pras estrelas (Yeah)

Com atitude (Atitude),

Então não começa (Então não começa)

Movimentos grandes, só extra grande (Grande, grande, grande)

Rodando por aí, com carros importados

(Minhas garotas mandam nisso?)

Capota abaixada, olhando pras estrelas

(Rodando por aí, rodando por aí

Minhas, minhas garotas mandam nisso?)

Atitude, então não começa

(Atitude, então não começa

Minhas garotas mandam nisso?)

Movimentos grandes, só extra grande, yeah

(Grande, grande, grande

Minhas garotas mandam nisso?)



Trabalhe, trabalhe, isso pode doer

Sua camisa molhada de suor

Extra grande, sem medo da sujeira (Sem medo da sujeira)

Yeah, yeah

Trabalhe, trabalhe, isso pode doer

Sua camisa molhada de suor (Yeah, yeah)

Extra grande, sem medo da sujeira (Sem medo da sujeira)

Trabalhe, trabalhe



Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?

Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?

Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?

Minhas, minhas garotas mandam nisso, garotas mandam nisso?



Fonte: Vagalume