Jennie tem a maior estreia de uma artista solo coreana na história do Spotify Global com "Mantra" Novo single somou mais de 5 milhões de streams no seu primeiro dia Vagalume|Do R7 13/10/2024 - 00h27 (Atualizado em 13/10/2024 - 00h27 )

Jennie fez história com o lançamento de seu novo single, "Mantra". Ela teve a maior estreia já registrada por uma artista solo coreana na parada do Spotify Global, ao registrar 5.247.858 streams, em seu primeiro dia na plataforma.



A estrela do BLACKPINK estreou no Brasil com 318.041 execuções, conseguindo a 69ª posição. Nos Estados Unidos, ela também registrou a maior estreia de uma solista coreana no Spotify, com 559.620 streams, conseguindo a 57ª posição.



No Youtube, Jennie segue com números sólidos. Depois de 48 horas, o clipe oficial da música superou a marca de 21 milhões de visualizações, conseguindo assim a primeira posição da parada musical da plataforma de vídeos.



Assista ao clipe de "Mantra" abaixo:



Fonte: Vagalume