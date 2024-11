Jennifer Lopez ainda mantém laços com filhos de Ben Affleck, mesmo em meio ao processo de divórcio De acordo com a People, cantora quer garantir que os filhos do ator saibam que podem contar com ela, mesmo após a separação Vagalume|Do R7 06/11/2024 - 19h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 19h08 ) twitter

A cantora e atriz Jennifer Lopez continua mantendo contato com os filhos de Ben Affleck, mesmo em meio ao processo de divórcio. De acordo com a People, uma fonte próxima ao casal contou que J.Lo, que entrou com o pedido de divórcio em agosto, segue se comunicando com Violet Anne (18), Seraphina Rose (15) e Samuel (12), filhos de Afflec com sua ex-esposa, Jennifer Garner.



A fonte afirmou que a estrela "não se apega ao passado" e está "agradecida por tudo que tem". Apesar do divórcio ainda estar em andamento, a fonte acrescenta que Lopez quer garantir que os filhos de Affleck saibam que podem sempre contar com ela e que sua família os adora. A cantora deseja que os laços entre eles permaneçam fortes, oferecendo apoio sempre que necessário.



Recentemente, a irmã de Jennifer Lopez, Lynda, também foi vista fazendo uma visita à filha de do ator, Violet, na Universidade de Yale. Lynda compartilhou uma imagem nas redes sociais e escreveu na legenda: "New Haven com a minha Yalie [garota de Yale] favorita!".



Enquanto isso, Ben Affleck elogiou o trabalho de sua ex em seu mais novo filme "Unstoppable", onde J.Lo interpreta Judy, a mãe de Anthony Robles, campeão de luta livre. Em entrevista, o ator declarou: "Jennifer é espetacular", destacando sua performance no longa, que estreia em dezembro.



Fonte: Vagalume