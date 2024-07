Jennifer Lopez celebra aniversário de 55 anos com festa temática da série "Bridgerton" Cantora assopra as velinhas no dia 24 de julho, mas realizou uma festança antecipada neste fim de semana, que não contou com a presença... Vagalume|Do R7 22/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 22/07/2024 - 10h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-