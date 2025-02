Jennifer Lopez e Ben Affleck estão legalmente solteiros após oficialização de divórcio Romance, que começou em 2002, foi retomado em 2021, com casamento no ano seguinte Vagalume|Do R7 24/02/2025 - 00h45 (Atualizado em 24/02/2025 - 00h45 ) twitter

Crédito foto: On The JLo



Jennifer Lopez e Ben Affleck acertaram os últimos detalhes de seu divórcio, sendo oficialmente declarados solteiros pelo Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, na sexta-feira (21). O casal chegou a um acordo em janeiro, após finalizar o processo de dissolução do casamento.



Os documentos mostram que eles conseguiram chegar a um consenso em setembro, evitando longas disputas judiciais comuns em divórcios de celebridades. Jennifer Lopez, de 55 anos, e Ben Affleck, com 52, decidiram não pedir pensão alimentícia, optando por dividir igualmente os custos legais de sua negociação, mediada por Laura Wasser. Além disso, Lopez retornará ao seu nome legal anterior, deixando de ser Jennifer Affleck.



A relação do casal começou em 2002, após se conhecerem durante as gravações de "Gigli". Eles ficaram noivos, mas cancelaram o casamento em 2004. Em 2021, reataram o relacionamento, casando-se na Geórgia no ano seguinte. Apesar do recomeço, Lopez pediu o divórcio cerca de dois anos depois do casamento, alegando "diferenças irreconciliáveis", e listou a data da separação como abril de 2024.



Em um momento de reflexão sobre a separação, Jennifer Lopez expressou, em entrevista, gratidão pelas lições aprendidas e pelo caminho trilhado até ali. Para ela, as experiências enfrentadas nos últimos 25 a 30 anos serviram como aprendizado e busca de liberdade pessoal.



Lopez foi casada anteriormente com Ojani Noa, Cris Judd e Marc Anthony, com quem tem dois filhos. Já Ben Affleck compartilha três filhos com a ex-esposa, Jennifer Garner.



Fonte: Vagalume