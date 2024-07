Jennifer Lopez é vista passando seu aniversário de casamento em Nova York, longe de Ben Affleck

‌



Jennifer Lopez e Ben Affleck não celebraram o aniversário de 2 anos de casamento. Apesar de ter sido vista passeando com a filha mais velha do ator, Violet, de 18 anos, no último fim de semana pelos Hamptons, em Nova York, a cantora passou a data de comemoração de dois anos de união matrimonial longe do marido, intensificando os rumores de divórcio.



De acordo com o Page Six, J.Lo foi vista no dia do aniversário de casamento ainda nos Hamptons, enquanto Affleck estaria em Los Angeles. Os paparazzi chegaram a fotografar a artista andando de carro conversível recentemente pela região, acompanhada de seu empresário, Benny Medina.



J.Lo e Affleck se casaram em uma cerimônia intimista em Las Vegas no dia 16 de julho de 2022. Um mês depois, o casal realizou mais uma cerimônia, desta vez maior, com a presença de amigos e familiares, na Georgia.



Apesar do passeio entre J.Lo e a filha do ator ter acendido uma chama de esperança nos fãs sobre uma possível reconciliação, segundo o Page Six, o divórcio parece mesmo iminente. Os dois já estariam separados desde março e colocaram à venda, oficialmente, a mansão que dividiram juntos em Beverly Hills, Los Angeles, por US$ 68 milhões (aproximadamente R$ 372,1 milhões na cotação de hoje).



