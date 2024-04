Jennifer Lopez faz performance do single "Can't Get Enough" e "This Is Me.. Now" na TV. Veja! Novo álbum da cantora está previsto para chegar às plataformas digitais no dia 16 de fevereiro

Crédito foto: Reprodução YouTube

Jennifer Lopez fez a primeira performance do single, "Can't Get Enough" no programa Saturday Night Live, neste sábado (3). E para esta apresentação da música, a cantora escolheu a versão remix, que traz a participação de Latto e REDMAN.

O single é o primeiro da artista em 10 anos e também a música de estreia do próximo álbum, "This Is Me... Now", que está previsto para chegar às plataformas digitais no dia 16 de fevereiro.

Além desa faixa, JLo também apresentou a a faixa-título do álbum, que ganhoum um lyric video ontem (4).

Confira as performances de "Can't Get Enough (Feat. Latto) (Remix)" e "This Is Me...Now" abaixo:

