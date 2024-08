Jennifer Lopez visita Ben Affleck após passarem semanas distantes, diz site Cantora foi vista passeando no shopping com o filho do ator e depois levando-o para a casa dele, onde ficou por cinco horas Vagalume|Do R7 13/08/2024 - 10h26 (Atualizado em 13/08/2024 - 10h26 ) ‌



