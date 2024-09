Jerry Cantrell, do Alice in Chains, confirma show solo em São Paulo para este ano Guitarrista se apresenta na capital paulista no dia 12 de novembro, na Audio, promovendo seu novo álbum, "I Want Blood" Vagalume|Do R7 09/09/2024 - 14h50 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-