Jimin, do BTS, divulga teaser de seu próximo clipe, "Who"

Jimin, do BTS, segue cumprindo o serviço militar da Coreia do Sul, mas deixou material preparado para os fãs. O astro do k-pop lançará seu segundo álbum solo, "Muse", nexta sexta-feira (19), e antecipou para os fãs uma amostra do trabalho, divulgando o teaser do clipe de seu próximo single, que se chama "Who".



"Who" sucede a música "Smeraldo Garden Marching Band (Ft. Loco)" e chegará às plataformas digitais no mesmo dia do disco.



Na prévia de 50 segundos, Jimin aparece caminhando por uma rua à noite, iluminada por paineis de neón e com carros antigos, em um clima bem retrô.



"Who is my heart waiting for? (Por quem meu coração está esperando?)", canta o músico no trecho.



Veja o teaser abaixo:



Fonte: Vagalume