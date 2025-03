Jimin quebra recorde de PSY na principal parada musical da Billboard com o single "Who" Astro do BTS agora tem a faixa de um solista de K-pop que mais tempo permaneceu na Hot 100 Vagalume|Do R7 12/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h45 ) twitter

Jimin, membro do fenômeno de K-pop BTS, alcançou um novo marco na história da música. A Billboard anunciou, nesta terçs-feira (11), que a canção solo "WHO" conseguiu permanecer na parada Hot 100, que cobre as músicas mais populares nos Estados Unidos, por 32 semanas consecutivas. Nesta semana, que termina em 15 de março, a faixa está na 41ª posição.



Com este feito, "WHO" superou o recorde anterior de 31 semanas estabelecido pelo mega hit "Gangnam Style", de PSY, em 2012, tornando-se a música de um solista de K-pop que permaneceu por mais tempo na Hot 100. Além disso, o single do astro agora está empatada com "Dynamite", de sua própria banda BTS, como a música de K-pop com maior duração no ranking.



Paralelamente, o álbum solo de Jimin, intitulado "MUSE", continua marcando presença por 33 semanas ininterruptas na Billboard 200, onde figura na 154ª posição. Este álbum também liderou o ranking de "Albuns Mundiais" por sete semanas em posições não consecutivas.



Confira o clipe de "WHO" abaixo:



Fonte: Vagalume