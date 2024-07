Jin, do BTS, é escolhido para carregar tocha olímpica em Paris. Veja!

‌



Jin, do BTS, foi o representante da Coreia do Sul para o revezamento da tocha olímpica em Paris neste domingo (14). O cantor, que encerrou o serviço militar de sue país em junho, carregou a tocha por 200 metros, saindo da Rue de Rivoli em direção ao Museu do Louvre, e foi escoltado pela polícia e acompanhado por milhares de pessoas durante o percurso, além de fãs do grupo de k-pop.



"Me sinto extremamente honrado por poder participar do revezamento da tocha de hoje. Agradeço sinceramente ao ARMY e a todos os fãs que tornaram possível que eu carregasse a tocha”, disse o astro, em um comunicado emitido pela sua gravadora, a Big Hit Music.



O revezamento da tocha olímpica na França começou em Marselha, no dia 8 de maio, e deve percorrer os principais pontos do país até o dia 26 de julho, para a cerimônia de abertura das Olímpiadas 2024, em Paris. Estima-se que 11 mil pessoas foram selecionadas para o revezamento da tocha neste ano.



