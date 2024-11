Jin lança "Running Wild" com clipe oficial. Veja com letra e tradução! Música faz parte do novo EP solo do cantor, intitulado "Happy" Vagalume|Do R7 15/11/2024 - 02h47 (Atualizado em 15/11/2024 - 02h47 ) twitter

Jin lançou na madrugada desta sexta-feira (15) o seu novo single, "Running Wild", com um clipe oficial. A música faz parte do novo EP do cantor, "Happy", também divugado no mesmo dia nas plataformas de streaming.



Toda cantada em inglês, "Running Wild" tem por trás a mente de um dos grandes nomes do pop britânico dos anos 90. Trata-se de Gary Barlow, integrante do fenômeno Take That, que co-produziu e co-escreveu o single.



Para o clipe, Jin produziu uma bonita história de amizade com seu melhor amigo, um cãozinho que o acompanha em diferentes aventuras.



Veja o clipe de "Running Wild", com letra e tradução, abaixo:



"Running Wild"



Autores: Gary Barlow / Jacob Attwooll / Josh Record / Ryan Carline



There's a way

There's a way that we can fly again

Remember how we used to love back then

Living like we had no end



Let's stay out all night

Out all night until we see the sun

Remember how we used to long ago

We can miss the last train home



Don't you let our love go cold

When we're standing still

We can light it up once more

I'll take you there



We'll be running wild

Loving 'til the sun is out

Running 'til there's nothing left

‘Til our last breath

We'll be running wild

Loving like it's made for us

Running 'til there's nothing left

‘Til our last breath

We'll be running wild



Don't forget

Don't forget about the times we shared

All the places that we used to go

Living like we ruled the world



Don't you let our love go cold

When we're standing still

We can light it up once more

I'll take you there



We'll be running wild

Loving 'til the sun is out

Running 'til there's nothing left

‘Til our last breath

We'll be running wild

Loving like it's made for us

Running 'til there's nothing left

‘Til our last breath

We'll be running wild

We'll be running wild

We'll be running wild

We'll be running wild

We'll be running wild



"Correndo livres"



Existe uma maneira

Existe uma maneira de voarmos novamente

Lembra como costumávamos amar naquela época

Vivendo como se não tivéssemos fim



Vamos ficar fora a noite toda

Saindo a noite toda até vermos o sol

Lembra como costumávamos fazer há muito tempo

Podemos perder o último trem para casa



Não deixe nosso amor esfriar

Quando estamos parados

Podemos acendê-lo mais uma vez

Eu vou te levar lá



Nós estaremos correndo livres

Amando até o sol nascer

Correndo até não sobrar mais nada

Até nosso último suspiro

Nós estaremos correndo livres

Amar como se fosse feito para nós

Correndo até não sobrar mais nada

Até nosso último suspiro

Nós estaremos correndo soltos



Não se esqueça

Não se esqueça dos momentos que compartilhamos

Todos os lugares que costumávamos ir

Vivendo como se dominássemos o mundo



Não deixe nosso amor esfriar

Quando estamos parados

Podemos acendê-lo mais uma vez

Eu vou te levar lá



Nós estaremos correndo livres

Amando até o sol nascer

Correndo até não sobrar mais nada

Até nosso último suspiro

Nós estaremos correndo livres

Amar como se fosse feito para nós

Correndo até não sobrar mais nada

Até nosso último suspiro

Nós estaremos correndo livres

Nós estaremos correndo livres

Nós estaremos correndo livres

Nós estaremos correndo livres

Nós estaremos correndo livres



Fonte: Vagalume