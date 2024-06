Jin termina o serviço militar obrigatório e membros do BTS se reúnem para celebrar! Com 31 anos, ele também foi o primeiro a dar entrada no quartel

Vagalume|Do R7 12/06/2024 - 10h43 (Atualizado em 12/06/2024 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share