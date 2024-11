Jin traz pop/rock variado em seu EP de estreia, "Happy". Ouça com todas as letras! Astro do BTS lançou seu primeiro mini álbum em carreira solo

Vagalume|Do R7 15/11/2024 - 03h27 (Atualizado em 15/11/2024 - 03h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share