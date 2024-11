Joe Duplantier, do Gojira, quer heavy metal no show do Super Bowl e sugere Metallica Vocalista refletiu sobre a repercussão de sua banda na abertura das Olimpíadas e falou sobre James Hetfield e companhia merecerem destaque... Vagalume|Do R7 28/10/2024 - 12h48 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h48 ) twitter

Joe Duplantier, frontman e guitarrista do Gojira, comentou em entrevista recente sobre sua empolgação em ver o metal ganhando mais espaço em grandes eventos, como as Olimpíadas de 2024, onde a banda se apresentou. Ao falar com o programa "Full Metal Jackie", Duplantier expressou seu desejo de ver uma banda de metal performando durante o show do intervalo do Super Bowl, destacando o Metallica como a escolha perfeita para essa ocasião. Segundo ele, é lamentável que a banda nunca tenha sido convidada, afirmando que "Master Of Puppets" e "Enter Sandman" seriam ideais para serem tocadas em uma das maiores audiências do mundo.



Após a bem-sucedida performance nas Olimpíadas, em que Gojira tocou uma versão da música francesa revolucionária "Ah! Ça Ira!", intitulada pelo grupo como "Mea Culpa", o frontman refletiu sobre o impacto positivo que a apresentação teve, tanto para a banda quanto para o cenário do metal em geral. Ele destacou a capacidade da música pesada de se conectar com o público em uma ocasião grandiosa como aquela, em que mesmo frequentemente associada a eventos mais discretos, o metal apareceu no centro das atenções mundiais. Sobre a performance, Joe comentou: "A cerimônia dos Jogos Olímpicos foi o evento mais incrível. Só o fato de termos sido convidados já foi algo surreal."



Além disso, o vocalista ressaltou a liberdade criativa que a banda teve ao preparar a performance, o que tornou a experiência ainda mais especial: "Fomos muito livres para escrever o que queríamos para essa música e interpretar esse clássico da Revolução Francesa, então foi como se todas as estrelas estivessem alinhadas."



Durante a entrevista, Duplantier também enfatizou a importância de sua recente incursão ativista, defendendo a libertação do conservacionista de baleias Paul Watson, fundador do movimento Sea Shepherd. Ele tem trabalhado para aumentar a conscientização sobre o encarceramento de Watson e pediu apoio ao público para pressionar as autoridades dinamarquesas pela libertação do ativista, atualmente preso sob um mandado de extradição para o Japão.



Sobre o futuro da banda, o Gojira está em turnê com o Korn e escrevendo novo material. No entanto, Duplantier admite que estão levando o tempo necessário para criar algo especial e continuar evoluindo musicalmente: "Temos muita coisa feita, mas ainda falta aquele 'ingrediente mágico'. Estamos à procura dele, então peço desculpas aos fãs se parece que estamos demorando."



Mesmo com todas as atividades recentes, o foco do grupo está no desenvolvimento do próximo álbum, prometendo trazer sons renovados e inovadores que elevem ainda mais o nível de sua criação musical.



Fonte: Vagalume