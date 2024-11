Jon Bon Jovi diz que Springsteen e a E Street Band eram como os Beatles em Nova Jersey Cantor relembrou o primeiro show que assistiu da banda e o impacto que teve em sua carreira: "Foi a coisa mais incrível que já vi" Vagalume|Do R7 26/11/2024 - 11h47 (Atualizado em 26/11/2024 - 11h47 ) twitter

Jon Bon Jovi relembrou momentos marcantes de sua amizade com Bruce Springsteen (Foto: KEVIN MAZUR/GETTY), destacando a profundidade de sua relação com o também músico de Nova Jersey. Durante sua participação em um programa da SiriusXM dedicado à trajetória musical de Springsteen, ele revisitou memórias da época em que começava a construir sua carreira e o impacto que o The Boss teve nela.



Ao recordar a primeira apresentação que viu ao vivo de Bruce Springsteen com a E Street Band no Philadelphia Spectrum, Jon Bon Jovi mencionou ter achado a performance de "Spirits in the Night" icônica. “Clarence [Clemons] fazia o solo e, ao final dele, Bruce surgia no terceiro andar da arquibancada. Eu adoro esse truque. Eu mesmo usei esse truque muitos anos depois porque pensei: ‘Essa é a coisa mais incrível que já vi'”.



“A E Street Band eram os Beatles para quem cresceu em Nova Jersey", continuou ele. Mais adiante, ele remontou ao ano de 1978, quando tocava com a Atlantic City Expressway, sua banda cover da época, em um bar. Durante a execução de "The Promised Land", de Springsteen, Jon foi surpreendido pela presença do próprio músico no palco, cantando ao seu lado. “Eu ainda estava no ensino médio. Para mim, aquele momento tipo Beatles”, descreveu.



Em um recente evento da MusiCares, no qual foi homenageado como "Pessoa do Ano", Jon Bon Jovi se emocionou ao falar sobre o gesto de apoio recebido de Bruce Springsteen. Mesmo poucos dias após o falecimento de sua mãe, o artista marcou presença e subiu ao palco para uma performance. “Ele queria estar lá não só pela causa, mas por mim. Serei eternamente grato”, expressou.



Fonte: Vagalume