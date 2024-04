Jon Bon Jovi quebra silêncio sobre problemas vocais durante última turnê da banda

Alto contraste

Jon Bon Jovi quebrou o silêncio sobre os problemas vocais que enfrentou durante a turnê de sua banda pelos EUA, em 2022. Na ocasião, fãs do mundo inteiro questionaram o que havia acontecido com a voz do músico, após vídeos circularem nas redes sociais mostrando o cantor com bastante dificuldade de realizar as performances.

Durante uma sessão de perguntas e respostas na conferência "Pollstar Live!", em Los Angeles, nesta semana, Jon falou pela primeira vez sobre o assunto, revelando ter tido problemas de saúde e passado por uma cirurgia.

“Isso se tornou de conhecimento público agora, mas fiz uma grande cirurgia reconstrutiva em minhas cordas vocais e nunca havia passado por nada parecido. Então tem sido difícil, mas encontrei um médico na Filadélfia que fez algo chamado 'medialização', porque uma das minhas cordas [vocais] estava literalmente atrofiada", contou o vocalista do Bon Jovi.

"Então foi muito difícil nesta última década ter que lidar com algo que estava fora do meu controle... que era a minha corda vocal mais forte, ela estava literalmente tirando o que restava da fraca. Então [os médicos] colocaram um implante de plástico nela há cerca de dois anos", continuou Jon.

"Estou fazendo reabilitação, me recuperando, mas já estou muito próximo", afirmou ele, que fez a primeira performance ao vivo em dois anos na última sexta-feira (2), no evento "Music Cares 2024 Person Of The Year".

"O novo disco está pronto. Agora eu só quero voltar a trabalhar por duas horas e meia por noite, em quatro noites por semana, antes de sair em turnê novamente. Mas estou confiante no meu médico", acrescentou.

Ao ser questionado sobre os futuros planos do Bon Jovi, Jon deixou claro que só continua nos palcos se estiver 100% recuperado, e também divulgou o documentário da banda, "Thank You, Goodnight", que estreará no dia 26 de abril na plataforma HULU.

"Minha saúde tem sido o primeiro e mais importante tópico de discussão, mas estou a caminho da recuperação. Se não conseguir ser ótimo, eu caio fora. E acho que o documentário que estamos prestes a lançar aborda tudo isso. Chama-se 'Obrigado, boa noite' [na tradução] por um motivo. E veremos o que acontece", afirmou o cantor.

"Mas temos esta incrível série documental de quatro partes para comemorar o 40º aniversário [ banda]. Temos um novo disco com o qual estou muito animado. E a esperança é que desta vez eu possa celebrar", pontuou ele. "Mas se eu não conseguir fazer isso no nível com o qual me acostumei, então não há mal nenhum nisso. Sem erro."

Fonte: Vagalume