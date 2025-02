Jonas Brothers aparecem de surpresa em encontro de fãs dos filmes "Camp Rock". Veja! Momento aconteceu em Toronto, no Canadá, nesta terça-feira (4) Vagalume|Do R7 05/02/2025 - 10h45 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h45 ) twitter

Os fãs da franquia "Camp Rock" passaram por uma experiência inesquecível ao serem surpreendidos por ninguém menos que os irmãos Jonas Brothers durante uma noite de encontro dedicada aos filmes musicais. Nesta terça-feira (4), vídeos mostraram Joe Jonas, Nick Jonas e Kevin Jonas fazendo uma aparição inesperada no "Hemingway's Restaurant and Bar", em Toronto, Canadá, onde ocorria o evento.



Joe foi o primeiro a entrar, vestindo uma jaqueta de couro e calças creme. Logo em seguida, Nick apareceu no local com uma jaqueta puffer do New York Knicks, enquanto Kevin vestia uma jaqueta preta, acompanhado por sua filha, Alena, de 11 anos. A entrada dos irmãos foi recebida com gritos e aplausos de fãs emocionados.



Os vídeos, que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, capturaram o momento exato em que os irmãos surpreenderam a audiência. Além das reações calorosas, eles aproveitaram a ocasião para interagir com os presentes, assumindo o papel de mestres das perguntas. O momento também foi divulgado pelo próprio trio em seu canal do YouTube.



No vídeo, os Jonas Brothers revelaram que decidiram fazer a visita após verem online que a noite de trivia estava acontecendo a apenas cinco minutos de seu hotel. Veja:



Recentemente, os irmãos também anunciaram que estão retornando às suas raízes na Disney para um novo filme temático de Natal, intitulado "Jonas Brothers Christmas Movie". Saiba mais clicando aqui!



Fonte: Vagalume