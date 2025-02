Jonas Brothers assustam fãs com carta aberta, mas celebram 20 anos de carreira prometendo novidades Internautas temeram um comunicado de separação, mas foram surpreendidos com gratidão e anúncios de novos materiais e projetos Vagalume|Do R7 13/02/2025 - 10h45 (Atualizado em 13/02/2025 - 10h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os irmãos Jonas Brothers (Foto: Anthony Mandler) anunciaram recentemente novidades empolgantes para 2025, causando alvoroço entre os internautas ao divulgar uma carta extensa nas redes sociais. A mensagem, endereçada a seus "incríveis fãs", levou muitos a temerem uma nova separação, dada a reação inicial dos comentários que interpretaram o começo do comunicado como um indicativo de rompimento.



Na publicação, os artistas refletiram sobre suas duas décadas de trajetória, recordando os tempos em que eram adolescentes a caminho de apresentações locais. Desde então, têm experienciado uma série de vitórias e desafios junto aos fãs. O grupo, que se desfez em 2013 e se reuniu novamente em 2019, expressou gratidão por esse suporte ao longo dos anos.



Clique para ver no Vagalume



Entre os anúncios animadores, os Jonas Brothers prometeram um ano recheado de música, incluindo novas faixas do grupo, trabalhos solo de seus membros, um álbum ao vivo e uma trilha sonora. Nick está se preparando para um retorno à Broadway e há, ainda, um filme natalino em andamento em parceria com a Disney. A mensagem dos irmãos foi clara: "Esperem por mais anúncios nas próximas semanas."



Clique para ver no Vagalume



Nos comentários, seguidores expressaram inicialmente susto, mas depois alívio e entusiasmo com a possibilidade de novas músicas e projetos. Um fã chegou a esclarecer: "Para quem não leu a carta: eles não estão se separando, vão celebrar suas carreiras musicais com algo especial!"



Leia a tradução do comunicado abaixo:



"Para nossos incríveis fãs,

Como família, nós temos refletido muito ultimamente...



Faz 20 anos que começamos essa jornada juntos. Para nós, parece que foi ontem que estávamos carregando nossa minivan familiar com algumas guitarras e cópias dos CDs 'It's About Time', a caminho de uma apresentação à tarde em um shopping local para tocar para quem quisesse ouvir.



Estávamos perseguindo nosso sonho de tocar música e nos conectar com outras pessoas de uma forma profunda que só a música pode proporcionar. Éramos adolescentes na época... na verdade, Nick nem tinha idade suficiente para entrar em um filme para maiores de 13 anos.



Nos anos que se seguiram, vocês nos proporcionaram mil vidas de lembranças incríveis. Acordamos todos os dias cheios de gratidão por vocês estarem nesta jornada de 20 anos conosco. Juntos comemoramos vitórias, cometemos erros, superamos obstáculos e lamentamos perdas. Simplificando: todos nós crescemos juntos.



É aparentemente impossível colocar nossa gratidão em palavras. Nada disso teria sido possível sem vocês. Vocês estiveram ao nosso lado. Torceram pela gente. Nos encorajaram. E nos inspiraram.



Criamos lembranças com vocês em shows, esbarramos com vocês na rua, encontramos vocês em aeroportos e lemos suas histórias incríveis nas redes sociais. Valorizamos nossa conexão com vocês tanto hoje quanto na época de nosso primeiro show.



Vamos comemorar essa jornada insana de 20 anos fazendo o que amamos e mal podemos esperar para compartilhar isso com vocês.



2025 será um ano de música:

Novas músicas dos Jonas Brothers. Músicas solo. Um álbum ao vivo. E uma trilha sonora.

O Nick volta à Broadway nessa primavera com o 'The Last Years'.

E estamos prestes a finalizar nosso filme de Natal que mal podemos esperar para qye vocês vejam no outono.



Esperem muito mais anúncios nos próximos dias e semanas. Do fundo dos nossos corações: Obrigado! Um brinde aos próximos 20 anos e a fazermos isso juntos. O melhor ainda está por vir.

Com amor, Kevin, Joe e Nick.



Fonte: Vagalume