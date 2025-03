Jonas Brothers estão de volta com o single, "Love Me To Heaven". Escute com letra e tradução Single reúne Nick, Joe e Kevin em cação pop rock Vagalume|Do R7 21/03/2025 - 01h44 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Jonas Brothers está de volta com música nova. Os irmãos de Nova Jersey divulgaram, nesta sexta-feira (21), o single, "Love Me To Heaven".



A faixa é um pop/rock bem produzido e que traz leve influência de country music no som. A letra, por sua vez, traz o romantismo no tema central, como o título já dá a dica.



Até o momento, o grupo não deu informações se pretende lançar um novo álbum ou se este seria um single à parte.



Ouça "Love Me To Heaven", com a letra e a tradução, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"Love Me To Heaven"



Compositores: Ferras / Joshua Murty / Justin Tranter / Nick Jonas / Ryland Blackinton / Sara Boe



There‘s a lonely vintage aching in my chest

Every single night, you ain't in my sight line

Almost holy

How this feeling never rests

It should be a crime

How you take me so, so high



Microdosing, getting off on pure emotion

Somehow, it gets better every time

Oh, yeah



Could give me everything, but it ain't enough

You can't put a price on the human touch

I could be down, but you love me to heaven

Love me to Heaven, babe

Turns out the Northern Lights don't impress me much

Guess I'm just a fool for the human touch

I could be down, but you love me to Heaven

Love me to Heaven, babe

Heaven, babe



Love me to Heaven

Love me to Heaven, babe

I could be down, but you love me to heaven

Love me to Heaven babe, Heaven babe



I'm on fire (fire!)

Don‘t you pull the fire alarm

Ever since I'm yours

All I see is open doors



Microdosing, getting off on pure emotion

Somehow, it gets better every time

Oh, yeah



Could give me everything, but it ain't enough

You can't put a price on the human touch

I could be down, but you love me to heaven

Love me to Heaven, babe (Oh no)

Turns out the Northern Lights don't impress me much

Guess I'm just a fool for the human touch

I could be down, but you love me to Heaven

Love me to Heaven, babe

Heaven, babe



Love me to Heaven

Love me to Heaven, babe

I could be down, but you love me to Heaven

Love me to Heaven, babe, heaven, babe



Could give me everything, but it ain't enough

You can't put a price on the human touch

I could be down, but you love me to heaven

Love me to Heaven, babe, heaven, babe (Oh, no)

Turns out the Northern Lights don't impress me much

Guess I'm just a fool for the human touch

I could be down, but you love me to Heaven

Love me to Heaven, babe

Heaven, babe



Love me to Heaven

Love me to Heaven, babe

I could be down, but you love me to Heaven

Love me to Heaven babe, heaven babe



"Me ama até o céu"



Há uma dor solitária e antiga em meu peito

Toda noite você não está na minha linha de visão

Quase sagrado

Como esse sentimento nunca descansa

Deveria ser um crime

Como você me leva tão, tão alto



Microdosagem, curtindo pura emoção

De alguma forma, fica melhor a cada vez

Oh sim



Poderia me dar tudo, mas não é o suficiente

Não há preço para o toque humano

Eu poderia estar triste, mas você me ama até o céu

Me ama até o céu, querida

Acontece que a aurora boreal não me impressiona muito

Acho que sou apenas um tolo pelo toque humano

Eu poderia estar triste, mas você me ama até o céu

Me ama até o céu, querida

Céu, querida



Me ama até o céu

Me ama até o céu, querida

Eu poderia estar triste, mas você me ama até o céu

Me ama até o céu, querida, céu, querida



Estou pegando fogo (fogo!)

Não puxe o alarme de incêndio

Desde que sou seu

Tudo o que vejo são portas abertas



Microdosagem, curtindo pura emoção

De alguma forma, fica melhor a cada vez

Oh sim



Poderia me dar tudo, mas não é o suficiente

Não há preço para o toque humano

Eu poderia estar triste, mas você me ama até o céu

Me ama até o céu, querida (Oh não)

Acontece que a aurora boreal não me impressiona muito

Acho que sou apenas um tolo pelo toque humano

Eu poderia estar triste, mas você me ama até o céu

Me ama até o céu, querida

Céu, querida



Me ama até o céu

Me ama até o céu, querida

Eu poderia estar triste, mas você me ama até o céu

Me ama até o céu, querida, céu, querida



Poderia me dar tudo, mas não é o suficiente

Não há preço para o toque humano

Eu poderia estar triste, mas você me ama até o céu

Me ama até o céu, querida, céu, querida (Oh, não)

Acontece que a aurora boreal não me impressiona muito

Acho que sou apenas um tolo pelo toque humano

Eu poderia estar triste, mas você me ama até o céu

Me ama até o céu, querida

Céu, querida



Me ama até o céu

Me ama até o céu, querida

Eu poderia estar triste, mas você me ama até o céu

Me ama até o céu, querida, querida do céu



Fonte: Vagalume