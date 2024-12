Jornal inglês elege álbum do Fontaines D.C. o melhor de 2024 Charli xcx, Beyoncé, Taylor Swift, The Cure e Billie Eilish também estão no top 20 do The Independent

Vagalume|Do R7 30/11/2024 - 23h27 (Atualizado em 30/11/2024 - 23h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share