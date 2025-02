Judas Priest, Queensrÿche, Savatage e Opeth anunciam show extra em São Paulo Bandas, que são atrações do Monsters Of Rock, ampliam agenda na capital paulista Vagalume|Do R7 18/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Judas Priest, Queensrÿche, Savatage e Opeth farão mais um show em São Paulo, além da performance no festival Monsters Of Rock, que acontece no dia 19 de abril no Allianz Parque.



O Judas Priest se apresenta no dia 20 de abril, no Vibra São Paulo, pela "Invincible Shield World Tour", com abertura do Queensrÿche. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (21), pelo site da Eventim.



Clique para ver no Vagalume



Já o Savatage e o Opeth se apresentam no dia 21 de abril, no Espaço Unimed. Os ingressos também começam a ser vendidos nesta sexta-feira (21), pelo mesmo site.



Clique para ver no Vagalume



Confira as informações de serviço:



JUDAS PRIEST (com abertura do Queensrÿche)

Informações ainda serão divulgadas.



SAVATAGE & OPETH

Cidade: São Paulo

Data: 21/04/2025 (Segunda)

Local: Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo/SP

Portas: 17h

Opeth:19:30 às 21h

Savatage: 21:30 às 23h

Classificação Etária: 18 (dezoito) anos desacompanhados. Menores de 18 (dezoito) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.



PREÇOS:

Pista Premium: R$ 620,00 (Inteira) R$ 310,00 (Meia)

Pista: R$ 350,00 (Inteira) R$ 175,00 (Meia)

Mezanino: R$ 650,00 (Inteira) R$ 325,00 (Meia)

Camarote A: R$ 750,00 (Inteira) R$ 375,00 (Meia)

Camarote B: R$ 700,00 (Inteira) R$ 350,00 (Meia)



BILHETERIA OFICIAL - Espaço UNIMED (sem taxa de serviço)

Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-000

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados.

* Atente-se aos horários e local indicados acima

A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais.



Parcelamento

Em até 3x sem juros nas compras online e na bilheteria.

Em até 10x com juros apenas online.



MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS

Confira aqui as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.



Para maiores informações sobre os horários de funcionamento e as formas de pagamento de cada ponto de venda (sujeito a cobrança de taxa de serviço), por favor clique aqui.



ATENÇÃO

Os ingressos de estudantes estão limitados a 02 ingressos por CPF

Os ingressos de idosos estão limitados a um ingresso por CPF



Fonte: Vagalume