Juliette lança o EP "Farra". Confira com as letras! Trabalho conta com duas canções que vão compor o álbum completo da cantora, previsto para abril Vagalume|Do R7 21/02/2025 - 13h05 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h05 ) twitter

Juliette (Foto: Reprodução Instagram) lançou, nesta quinta-feira (20), seu novo EP "Farra", segunda parte de seu trabalho musical "Esquenta", que se tornará um álbum completo em abril.



O EP conta com duas faixas que prometem agitar o carnaval, chamadas "Me Pega", com participação de Àttooxxá e Psirico), e "Eu Vou Aí", parceria com Henry Freitas.



“Esse trabalho está muito com a minha cara. Eu me senti muito confortável durante o processo criativo, estava empolgada nos dias de estúdio… As coisas se encaixaram, sabe? A ideia é misturar os ritmos com esse time de peso com quem fiz as parcerias. É um verdadeiro encontro de vozes do Nordeste. Isso tudo pra não deixar ninguém parado no carnaval”, disse Juliette, sobre o novo trabalho.



Confira o EP com as duas letras abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"Me Pega (Feat. Àttoxxá, Psirico)"

(Composição: Cantini / Juliette / Àttooxxá /

Produção: Pedro Breder)



Eu tô te vendo

Tô te querendo

Já tô tirando a tua roupa em pensamento

Ce tá me olhando

Tô viajando

Eu sei que a gente vai acabar se pegando



Então vem

Vem pra cá

Vê se não demora

Eu tô querendo te provar



Me pega na rua

Me pega no carro

Me pega de jeito

Se não eu te largo (2x)



Me pega, me pega...



Me amarrei no seu jeitinho safado e gostoso

Se tu deixar vai viciar nos pega cabuloso

Suado, no carro vuch vuch vapo vapo

Saudade de tu jogando pra cima e pra baixo



Nessa de brincar de pega pega

Vou te pegar de jeito, te deixar de perna bamba

Sou moreninho safado, marrento e cheiroso

Provou da minha pegada

Vai querer o tempo todo, né mãe

Pega pega pega pega pega

Pega no pescoço com malícia, não se apega

Me usa com vontade

Que eu te arrepio toda

Eu quero no repeat essa sua boca louca



Então vem

Vem pra cá

Vê se não demora

Eu tô querendo te provar



Me pega na rua

Me pega no carro

Me pega de jeito

Se não eu te largo (2x)



"Eu Vou Aí (Feat. Henry Freitas)"

(Composição: Breder/ Carolzinha/ Cantini / Shylton / Juliette

Produção: Pedro Breder)



Quero ver até onde vc vai chegar com essa marra

Quero ver até onde você vai chegar com essa marra

Tá com saudade do beijo do cheiro e da minha pegada



Sei que tu gosta

Tá na tua cara

Tu não me engana

Tu nem disfarça



Eu sei que tu gosta

Tá na tua cara

Se você não vem aqui



Eu vou aí

Pertinho da tua boca

Ficar quase sem roupa

Fazer você pedir

Eu vou aí

Testar teu sentimento

Fazer uns movimento

Sei que tu tá querendo

Eu vou aí (2x)



Duvido

Duvido

Duvido

Tu resistir (2x)



[HENRY]

Quero ver até onde você vai chegar com essa marra

Tá com saudade do cheiro do beijo e da minha pegada



Sei que tu gosta

Tá na tua cara

Tu não me engana

Tu não disfarça



Eu sei que tu gosta

Tá na tua cara

Se você não vem aqui



Eu vou aí

Pertinho da tua boca

Ficar quase sem roupa

Fazer você pedir

Eu vou aí

Testar teu sentimento

Fazer uns movimento

Sei que tu tá querendo

Eu vou aí (2x)



Duvido

Duvido

Duvido

Tu resistir (2x)



Fonte: Vagalume