Juliette lança o EP "Farra". Ouça! Trabalho conta com duas canções que vão compor o álbum completo da cantora, previsto para abril Vagalume|Do R7 21/02/2025 - 21h05 (Atualizado em 21/02/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juliette (Foto: Reprodução Instagram) lançou, nesta quinta-feira (20), seu novo EP "Farra", segunda parte de seu trabalho musical "Esquenta", que se tornará um álbum completo em abril.



O EP conta com duas faixas que prometem agitar o carnaval, chamadas "Me Pega", com participação de Àttooxxá e Psirico), e "Eu Vou Aí", parceria com Henry Freitas.



“Esse trabalho está muito com a minha cara. Eu me senti muito confortável durante o processo criativo, estava empolgada nos dias de estúdio… As coisas se encaixaram, sabe? A ideia é misturar os ritmos com esse time de peso com quem fiz as parcerias. É um verdadeiro encontro de vozes do Nordeste. Isso tudo pra não deixar ninguém parado no carnaval”, disse Juliette, sobre o novo trabalho.



Confira o EP abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume