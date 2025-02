Juliette lança o seu novo EP, "Esquenta". Escute com as letras! Gravação chega com duas músicas inéditas Vagalume|Do R7 31/01/2025 - 00h06 (Atualizado em 31/01/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juliette lançou o seu novo projeto musical, nesta quinta-feira (30). Trata-se do EP, "Esquenta", primeira parte do que será um futuro álbum.



E para dar pontapé inicial a essa nova fase, a cantora entrega duas músicas inéditas aos fãs: "Boyzinho", primeiro single desta era, e "Quarto Proibido", que traz a participação do MC GW.



"Eu mergulhei no meu passado para entregar um trabalho completo. Relembrei as festas divertidas que frequentei antes da fama, lugares que me proporcionaram inúmeras lembranças. É um resgate de uma Juliette que curtia sem hora para acabar e colecionou momentos, seja de caos completo até noites inesquecíveis. É um trabalho mais rua, mais moleca, mais divertida, sexy, sem perder meus elementos e referências. Quero colocar todo mundo para dançar, para ouvir, para curtir em todos os lugares", contou Juliette.



Ouça as duas músicas de "Esquenta", com as letras, abaixo:



"Boyzinho"



Clique para ver no Vagalume



Compositores: Breder/ Carolzinha/ Cantini / Shylton / Juliette



Sorriso bonito

Me tem, tem bom gosto

Parece esculpido

e nem é famoso



Vem me namorar

Seu lindo, já tô tão na tua ai ai ai



Eu, você e o mar

Brincando debaixo da lua ai ai ai



Amo o beijo que tu dá no meu corpo

Amo o cheiro que tu dá no pescoço

Amo te amar olhando no olho

Boyzinho, gostoso



Amo o beijo que tu dá no meu corpo

Amo o cheiro que tu dá no pescoço

Amo te amar olhando no olho

Boyzinho, gostoso



Nele eu fico louca

E me derreto naquela boca

Nele eu fico louca

Quando me vejo já tô sem roupa



"Quarto Proibido (Part. MC GW)"



Clique para ver no Vagalume



Compositores: Cantini / Daniel de Souza Moreira



Quero você

Tô uma semana sem te ver

“Vamo” lá pra gente se envolver

Eu gosto é do perigo

Daquele quarto proibido



Tu me virando de lado

Colocando na parede

Tô ficando com saudade

De ficar com sede



Tu me virando de lado

Colocando na parede

Tô ficando com saudade

De ficar com sede



Ai ai ai

Ai ai ai

Deixa eu com vontade

Vontade de quero mais



Fonte: Vagalume