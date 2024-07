Justin Bieber e Hailey mostram momentos especiais da gravidez em cliques fofos no Instagram. Veja! Novo integrante da família pode estar bem próximo de chegar e deixou os fãs ansiosos, que encheram os comentários dos posts do casal... Vagalume|Do R7 29/07/2024 - 11h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 11h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-