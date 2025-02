Justin Bieber e Hailey se reúnem com amigos em pizzaria em meio a possível retorno musical Cantor compartilhou fotos do encontro e em estúdio, sugerindo que novidades estão a caminho Vagalume|Do R7 10/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h45 ) twitter

O casal Justin Bieber e Hailey (Foto: Reprodução Instagram) foi visto desfrutando de um jantar especial na pizzaria Lucali, no Brooklyn, Nova York, no dia 6 de fevereiro. Justin, que estava também acompanhado de amigos, compartilhou momentos do jantar em um carrossel de fotos no Instagram, que também contém imagens do astro em estúdio, gerando mais especulações sobre um possível retorno ao universo musical.



Entre as imagens publicadas, a primeira mostrava uma cena intrigante com um corvo e uma coruja, depois apresentavam o músico sorrindo e interagindo com Hailey e mais pessoas à mesa, além das fotos de Justin em sessões musicais, com guitarras, mesas de som, laptops e microfones, sugerindo a criação se novos projetos.



O cantor não lança um álbum solo desde "Justice", em 2021. Caso novos materiais sejam lançados, pode ser o início de seu sétimo trabalho de estúdio. As possíveis novas canções também dariam continuidade aos trabalhos mais recentes do artista, que colaborou com Don Toliver nas faixas "Honest" e "Private Landing", em 2022 e 2023.



Justin Bieber e Hailey têm sido frequentes em aparições públicas nos últimos dias, como em eventos da Semana de Moda de Nova York em fevereiro. Em janeiro, desfrutaram de encontros românticos, incluindo patinação no gelo e visitas a clubes de comédia, desmentindo, assim, rumores de que o casal estaria vivendo momentos difíceis.



Após darem as boas-vindas ao primeiro filho, Jack Blues, em agosto de 2024, uma fonte da People informou que os dois estariam "mais apaixonados do que nunca".



