Justin Bieber está focado em sua família e em fazer músicas novas, diz site Cantor celebrou seu aniversário de 31 anos e desmentiu rumores de separação, com fotos românticas ao lado de Hailey e entre amigos Vagalume|Do R7 05/03/2025 - 13h45 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h45 )

Justin Bieber, aos 31 anos, parece ter encontrado um equilíbrio em sua vida pessoal e profissional. Uma fonte próxima ao cantor revelou com exclusividade à PEOPLE que o astro pop está muito bem e sem sentir pressão. As prioridades diárias de Bieber incluem dedicar tempo à esposa, Hailey, e ao filho de 6 meses, Jack Blues, além de trabalhar em novas músicas. "Esse é o seu mundo agora e ele realmente aprecia cada momento", comentou o informante.



O casal Justin e Hailey Bieber celebrou recentemente o 31º aniversário do cantor com uma escapada relaxante em Idaho, nos EUA, em companhia de amigos e do filho. Apesar dos frequentes rumores sobre uma possível separação, o casal demonstra estar em perfeita harmonia segundo a People. "Independentemente das especulações, eles estão ótimos juntos", assegurou a mesma fonte.



Para assinalar o aniversário, Justin compartilhou imagens raras em suas redes sociais, mostrando momentos adoráveis com a família e amigos.



Já Hailey prestou uma homenagem amorosa ao marido nas Stories do Instagram. A publicação apresentava intimas cenas da família, incluindo um clique do cantor sorrindo ao lado de amigos e um momento carinhoso com a esposa e o filho, Jack. "31," escreveu Hailey na imagem, destacando um emoji com coração pegando fogo.





Fonte: Vagalume