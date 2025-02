Justin Bieber para de seguir Hailey no Instagram e deixa fãs intrigados Estaria a harmonia do casal Bieber abalada? Vagalume|Do R7 21/01/2025 - 12h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 12h26 ) twitter

Sem razão aparente, Justin Bieber deixou de seguir sua esposa, Hailey Bieber, no Instagram. O ato, como seria de se esperar, deixou fãs e jornalistas em alerta, e suspeitas sobre o estado do relacionamento do casal estão sendo levantadas. O episódio ocorre após Hailey ter desmentido qualquer tipo de desavença entre ela e Justin em declarações públicas há algumas semanas.



Nas redes sociais as opiniões são variadas: há os que torcem por uma reconciliação, mesmo que nada de oficial sobre qualquer tipo de discussão, ou algo mais sério, tenha sido divulgado, os que pensam em Jack Blues, o filho dos dois atualmente com cinco meses, e os que simplesmente acham que tudo não passou de um deslize, um "unfollow sem intenção" - Hailey não deixou de seguir o marido. Convém lembrar que eles renovaram seus votos de casamento em maio de 2024, celebrando um relacionamento que começou oficialmente em 2018.



O que chama a atenção é que Bieber também deixou de seguir Stephen Baldwin, seu sogro, e só manteve a cunhada Alaia do clã Baldwin em sua lista.



Fonte: Vagalume