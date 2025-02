Justin Bieber revela trecho de nova música no Stories. Ouça! Astro canadense surpreendeu os fãs com vídeo indicando possível retorno Vagalume|Do R7 17/01/2025 - 19h46 (Atualizado em 17/01/2025 - 19h46 ) twitter

Crédito foto: Instagram / @vcentecorona



Justin Bieber surpreendeu os fãs ao divulgar uma possível prévia de uma nova música. O cantor publicou um vídeo temporário em suas redes sociais onde aparece dentro de um carro, acompanhado por sua esposa, Hayley Bieber, enquanto uma faixa nunca ouvida antes é tocada ao fundo.



O vídeo, que também contém emojis simbolizando gravação e escrita, aumenta as expectativas em torno de um novo projeto do astro pop.



Veja a seguir:



Essa publicação alimentou especulações sobre o retorno de Justin Bieber à indústria musical, intensificadas após informações divulgadas pelo jornal americano Puck News e repercutidas pelo importante site britânico, NME. Segundo o jornalista Matthew Belloni, o cantor estaria disposto a voltar ao trabalho, tanto por questões financeiras quanto por desejo pessoal.



Em suas redes sociais, Justin Bieber já vinha dando pistas sobre sua volta ao estúdio. Em outubro de 2024, ele compartilhou vídeos que mostravam instrumentos musicais e equipamentos de mixagem, sugerindo sua rotina de gravação.



Além disso, a carreira do cantor passou recentemente por mudanças significativas. Justin Bieber parece ter encerrado, de forma definitiva, sua relação profissional com Scooter Braun, empresário que gerenciava sua carreira desde o início de sua trajetória artística, em 2008.



O último álbum do cantor, "Justice", chegou ao público em 2021, seguido por uma série de apresentações pontuais. O show mais marcante foi em 2022, quando Justin Bieber subiu ao palco do Rock in Rio. Mais recentemente, em 2024, ele surpreendeu ao fazer uma breve aparição no show do rapper norte-americano Don Toliver, em Los Angeles. Durante a apresentação da faixa Private Landing (Feat. Justin Bieber, Future), lançada em 2023 com participação de Future, Justin Bieber se limitou a dançar enquanto o rapper comandava o espetáculo.



Fonte: Vagalume