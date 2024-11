Justin Bieber se isola e causa preocupação em amigos e familiares, diz site De acordo com o Page Six, cantor está abalado com a polêmica envolvendo o caso Diddy e estaria enfrentando dificuldade em confiar nas... Vagalume|Do R7 14/10/2024 - 19h47 (Atualizado em 14/10/2024 - 19h47 ) twitter

Justin Bieber parece estar enfrentando dificuldade em confiar nas pessoas ao seu redor, o que tem levado ao distanciamento de alguns amigos e conselheiros de longa data (Foto: Rory Kramer). De acordo com o Page Six, o cantor de 30 anos, que recentemente se tornou pai, vem gerando preocupação entre as pessoas próximas, que têm percebido seu afastamento, explicando que ele tem sido "assombrado por fantasmas do passado".



O cantor já falou abertamente sobre seus problemas relacionados a vícios e à saúde mental em diversas entrevistas. Ele admitiu, em ocasiões anteriores, ter usado substâncias como Xanax para lidar com a vergonha de seu comportamento juvenil. No entanto, a repercussão de sua relação com Sean "Diddy" Combs, que atualmente está preso e enfrenta acusações de crimes graves, estaria sendo o problema principal no momento, devido à circulação de vídeos polêmicos de quando Bieber era ainda um adolescente.



Em um desses vídeos de 2011, Combs comenta que Bieber estaria passando 48 horas com ele, afirmando que o que faziam não podia ser divulgado, e que seria "o sonho de todo adolescente". Em outro momento, Combs pode ser visto "revirando" Bieber, como se estivesse procurando escutas antes de entrarem juntos em um jato particular. Um insider da indústria afirmou que a dinâmica entre eles parecia mais um bullying por parte de Combs, o que levantou diferentes preocupações entre os familiares e fãs do astro pop.



a última publicação do músico nas redes sociais, aconteceu no início de setembro, quando postou um carrossel cheio de imagens, incluindo uma foto com amigos.



Esta crescente desconfiança de Justin Bieber parece estar refletida nas mudanças profissionais recentes. Embora ele tenha se desligado de seu empresário de longa data, Scooter Braun, ele continua a ser gerenciado pela empresa de Braun, a Hybe. Fontes indicam que Bieber afastou parte de sua equipe antiga, substituindo-os por pessoas menos familiares.



Seja por influência dessas questões ou pressões pessoais, o cantor tomou decisões significativas, como vender os direitos de publicação e royalties de suas músicas por mais de 200 milhões de dólares, em um momento que muitos consideram prematuro. Ainda segundo o Page Six, existem preocupações de que ele possa estar gastando seu dinheiro de forma imprudente, o que aumenta a tensão entre seu círculo interno.



Apesar de toda essa turbulência, Justin Bieber continua ativo em seus atos de fé e frequentemente é visto frequentando igrejas, especialmente em momentos recentes após o nascimento de seu filho com Hailey Bieber. Fontes do site explicam que, mesmo com as mudanças drásticas em sua vida, as pessoas próximas do cantor esperam que ele consiga encontrar estabilidade emocional e financeira para manter o foco na nova fase familiar.



Fonte: Vagalume