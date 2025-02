Justin Bieber volta a preocupar fãs após postar vídeo “estranho” em jatinho Cantor aparece fazendo um rap ao lado de um amigo, mas internautas questionaram teor da letra e sua aparência Vagalume|Do R7 26/02/2025 - 11h05 (Atualizado em 26/02/2025 - 11h49 ) twitter

Justin Bieber deixou fãs preocupados com vídeo publicado em suas redes sociais

Justin Bieber voltou a gerar preocupações ao postar um vídeo no qual canta sem camisa dentro de um jatinho particular, enquanto seus fãs voltam a pedir para que ele busque ajuda. O artista negou recentes rumores sobre o uso de drogas, mencionando estar focado em cuidar de seu filho recém-nascido, Jack Blues, e trabalhando em novas músicas no estúdio.

No vídeo, o cantor de 30 anos está com um pacote de salgadinhos (ou pipocas) ao lado de um amigo, cantando frases como “I fly like a fly guy, I fly high like a bagpipe, I go high like a bad guy” (“Eu voo como um cara estiloso, voo alto como uma gaita de foles, chego nas alturas como um vilão”).

O termo “high” também é usado como uma gíria para a sensação de estar “chapado”, o que intrigou alguns seguidores, que deixaram mensagens de preocupação e definiram o vídeo como “estranho”, em meio a outros comentários que levaram a interação na brincadeira.

De acordo com o The Sun, dois dias após negar o uso de substâncias, o astro apareceu em público com aparência frágil ao lado do comediante Dave Chapelle, em uma noite em Hollywood.

O representante de Justin Bieber afirmou que ele está focado na paternidade e em seu trabalho. Sua equipe também rejeitou as preocupações sobre sua saúde, argumentando que a fixação pública com seu bem-estar mental e físico é “exaustiva e lamentável”.